„Nadzieją się cieszą”. Kolorowy Orszak Trzech Króli 2026 przejdzie ulicami Warszawy

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Trasa

Jak co roku 6 stycznia na pamiątkę biblijnych wydarzeń kolorowy korowód przejdzie przez centrum stolicy. Warszawski Orszak Trzech Króli (najstarszy orszak tego typu w Polsce!) rozpocznie się punktualnie o godz. 12 modlitwą Anioł Pański przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Modlitwę tę poprowadzi abp Adrian Galbas, metropolita warszawski. Bezpośrednio po niej barwny korowód wyruszy w kierunku Placu Zamkowego, do Stajenki.

„Orszak będzie miał formę plenerowych jasełek inspirowanych ewangelicznym opisem Objawienia Pańskiego. Wolontariusze wcielą się w role Świętej Rodziny, pasterzy, aniołów, kolędników oraz Trzech Mędrców, którym towarzyszyć będą orszaki rycerzy i dwórek. Uczestnicy wydarzenia, wyposażeni w papierowe korony i śpiewniki, zostaną zaproszeni do wspólnego wędrowania za Mędrcami oraz do śpiewu kolęd” - zapowiada Archidiecezja Warszawska.

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Plan wydarzenia

Plan wtorkowego Orszaku Trzech Króli, został udostępniony na oficjalnej stronie wydarzenia. Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. tańce Aniołów, musztra Rzymian, taniec Smoka czy taniec Wielbłądów. Nie zabraknie również wspólnego tańczenia poloneza!

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Wspólne kolędowanie

Tuż po polonezie, którego uczestnicy Orszaku Trzech Króli będą tańczyć do kolędy "Bóg się rodzi", nastąpi wspólne kolędowanie na Placu Zamkowym. Potrwa ono aż do godz. 20.

Kolędowanie w tym roku organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, jednostka kultury m.st. Warszawy, która od lat prowadzi akcję PoKolędzieJP2, zapraszając chóry, schole i zespoły do odwiedzania z kolędą miejsc o utrudnionym dostępie do kultury, takich jak hospicja, domy pomocy społecznej, domy seniora czy więzienia.

Warto dodać, że w trakcie Orszaku Trzech Króli wolontariusze będą rozdawali uczestnikom przemarszu korony i śpiewniki.

„Przed rozpoczęciem Orszaku zapraszamy na Mszę Świętą pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa o godz. 9.30 w archikatedrze warszawskiej” - zachęca Archidiecezja Warszawska.

