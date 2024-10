REKORDOWE PRZEJAZDY

Najdłuższa linia autobusowa w Warszawie ma aż 40 kilometrów. Wije się jak wąż!

Warszawski Transport Publiczny to najbardziej rozbudowany system komunikacji miejskiej w Polsce. To tramwaje, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz przede wszystkim - autobusy. Pasażerowie mogą skorzystać codziennie z 299 linii autobusowych, z czego 51 to lokalne pojazdy, a 41 – linie nocne. Która linia autobusowa w Warszawie jest najdłuższa? Gdzie są największe odległości między przystankami? Tego o Warszawskim Transporcie Publicznym nie wiedzieliście na pewno! Najlepsze ciekawostki znajdziecie w galerii do artykułu!