Najlepsze memy po wyborach. Tak internauci żartują sobie z głosowania

Memy po wyborach prezydenckich 2025

Gdy tylko zakończyła się cisza wyborcza, internet niemal eksplodował. W kilka minut po opublikowaniu oficjalnych wyników, sieć została zalana falą memów – od zabawnych kolaży po gorzkie komentarze i polityczne aluzje. Internauci, jak zawsze, nie zawiedli.

Nie zabrakło odniesień do emocjonującego finiszu kampanii, niepewności co do ostatecznego wyniku oraz kontrowersji wokół kandydatów. Internauci z humorem komentowali "dogrywkę na żyletki", jak określił ją sam Rafał Trzaskowski, i nie kryli zaskoczenia ostatecznym zwycięstwem Karola Nawrockiego, wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wybory 2025 roku przejdą do historii nie tylko jako jedne z najbardziej zaciętych, ale też jako jedne z najbardziej nieprzewidywalnych. Przypomnijmy, pierwsze wyniki exit poll po II turze dawały zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu (50,3 proc.), jednak oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej zmieniły obraz sytuacji. Ostatecznie to Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów, a jego rywal 49,11 proc.

Wielu wyborców nie kryło rozczarowania. Zwolennicy Trzaskowskiego tworzyli memy z hasłami o "kradzionej wygranej" czy "niespodziewanym zwrocie akcji", natomiast sympatycy Nawrockiego świętowali, tworząc obrazki przedstawiające go jako triumfującego outsidera, który pokonał system.

Bez względu na to, po której stronie politycznej barykady stoicie, warto spojrzeć na całą sytuację z odrobiną dystansu. Memy nie rozwiążą sporów, ale mogą pomóc je oswoić. I choć nowy prezydent już wybrany, to emocje – podobnie jak memy – jeszcze długo nie opadną.

Zobacz najlepsze memy po wyborach prezydenckich 2025 – śmiech gwarantowany!