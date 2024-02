Najmniejsze miasta na Mazowszu. W niektórych nie mieszka nawet tysiąc osób!

Nowe miasta w województwie mazowieckim

Każdego roku do tego grona dołączają kolejne miejscowości. Duża część z nich w przeszłości została zdegradowana do poziomu wsi poprzez utracenie praw miejskich. Od 1 stycznia 2024 r. status miasta uzyskały 34 miejscowości w całej Polsce, aż 11 w województwie mazowieckim. Od kilkunastu lat jest zauważalny dynamiczny wzrost na tej płaszczyźnie.

Największe i najmniejsze miasta na Mazowszu

Największym miastem województwa mazowieckiego jest bez dwóch zdań Warszawa, którą według najnowszych danych zamieszkuje 1 861 644 osoby. Później jest Radom z 196 918 mieszkańców, a podium zamyka Płock, w którym mieszka 111 927 osób.

Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, gdzie mieszczą się najmniejsze miasta na Mazowszu. Miejscowość będąca na pierwszym miejscu tej kategorii znajduje się w powiecie białobrzeskim, a jej populacja nie wynosi nawet 1000 osób. Jeśli chcesz się dowiedzieć co to za miasto i ile rzeczywiście ma mieszkańców, sprawdź zestawienie, które stworzyliśmy. Zapraszamy do poniższej galerii zdjęć.