Najpierw wspólnie pili. Potem w ruch poszedł nóż

Jak wstępnie ustaliła wołomińska policja, do agresji wobec 50-letniego mężczyzny, doszło podczas zakrapianej alkoholem zabawie. W pewnym momencie między partnerami doszło do żywiołowej dyskusji, która szybko przerodziła się w awanturę.

Ogniska krew latynoska dała o sobie znać. 40-latka w pewnym momencie miała sięgnąć po nóż i rzucić się na 50-latka. Kolumbijka celować miała prosto w serce. Ostatecznie rany zadano w jego okolicach.

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Chwilę potem na miejscu zaroiło się od policji i służb ratunkowych. Ranny 50-latek został zawiedziony przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Tam udzielono mu pomocy. Stan mężczyzny jest stabilny.

Z kolei agresywna, pijana 40-latak została zatrzymana przez policję i przewieziona do aresztu. Tam postawiono jej zarzuty usiłowania zabójstwa.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety. Tym samym 40-latka najbliższe trzy miesiące spędzi w celi.

Za usiłowanie zabójstwa Kolumbijce grozi kara od dziesięciu lat, do nawet dożywotniego pozbawienia wolności.