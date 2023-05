Pionki. Napad na księdza, policja zatrzymała podejrzanego

Zatrzymanie mężczyzny potwierdza policja w Radomiu. - Trwają czynności procesowe. Potwierdzam, że podejrzany jest mieszkańcem Pionek – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Jak dodał, na razie to wszystkie informacje jakie może przekazać.

Przypomnijmy, że do napaści na duchownego doszło około godziny 13. Ksiądz Leon wracał z posługi u osoby chorej. Do 80-latka nagle od tyłu podbiegł mężczyzna. Z wielką siłą pchnął go i przewrócił na ziemię i pobił. Sędziwy kapłan został na szczęście tylko lekko poturbowany, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Gdy do kościoła przyjechała zawiadomiona o incydencie policja, ksiądz Leon nie chciał złożyć zawiadomienia o przestępstwie. Na razie nie znamy motywów tej napaści. Prawdopodobnie wszystko wyjaśni przesłuchująca zatrzymanego policja.