Konstancin-Jeziorna. Janusz samotnie wychowuje chorego syna. Elżbieta Romanowska odmieniła jego los

To kiedyś było niewielkie mieszkanie. Trzech mężczyzn próbowało w niem wiązać koniec z końcem. Jedynymi jego lokatorami byli: pan Janusz, którego zostawiła żona, Maciej – jego syn oraz Patryk, przyjaciel Maćka.

– Moja była żona, Patryka mama, gdy on miał ok. 3 lata i był po którejś operacji, przyniosła go tu do domu mojej mamy, twierdząc, że musi iść do lekarza. Uciekła do Kanady, nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów – mówi pan Janusz.

– Czułem totalną frustrację, załamanie, bezradność. Jak można zostawić mnie samego z chłopakiem, który potrzebuje naprawdę dużo opieki. Ten moment spowodował, że Maciek się totalnie się załamał. Później zadał mi pytanie: tata, dlaczego mama mnie tak nienawidzi? Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć – dodaje.

W wychowaniu chorego Maćka pomagali panu Januszowie jego rodzice, którzy niestety już nie żyją. Później ich rolę przejął Patryk – przyjaciel Maćka. Był tak mocno zżyty z rodziną, że stał się jej pełnoprawnym członkiem i zamieszkał z nimi na stałe.

– Mama zmarła na raka, jak miałem 15 lat. Tata na zawał, jak miałem 17 lat. Trafiłem o rodziny zastępczej, siostra wzięła mnie pod opiekę. Potem poznała partnera i nie dogadywałem się z nim. Nie miałem się gdzie podziać, zacząłem tu nocować i tak zostałem – opowiada Patryk podczas emisji programu „Nasz Nowy Dom”.

Cała historia rozpoczęła się jednak od gigantycznej kradzieży, która rozpoczęła problemy finansowe rodziny. Pan Janusz ponosi odpowiedzialności tego przestępstwa do dzisiaj. Jak opowiada podczas programu, został okradziony. Ktoś wywiózł z wulkanizacji, którą prowadził, 240 kół na kwotę 250 tysięcy złotych. – Odpracowuję to jeszcze do tej pory – mówi załamany mężczyzna.

Mężczyźni, którzy od lat mieszkają sami, nie są w stanie wyremontować ich mieszkania, które jest w dramatycznym stanie. Z pomocą przyszła Elżbieta Romanowska.

Więcej o ich sytuacji możecie obejrzeć w nowym odcinku programu „Nasz Nowy Dom”, w czwartek, 9 listopada o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.