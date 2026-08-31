Nawet niebo płacze. Poruszające słowa przed pogrzebem Wandy

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej 31.08.2026

W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe legendy Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Przed uroczystościami nasz reporter rozmawiał z ludźmi gromadzącymi się przed kościołem, w którym odbywa się nabożeństwo.

- Pani Wanda bardzo dużo działała w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Była także opiekunką grobów na Woli, które podlegały naszej organizacji. Mieliśmy przyjemność ją znać i współpracować z nią - powiedział Waldemar Klimek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział Praga.

- Współpracowaliśmy z panią Wandą. Jako szkoła organizowaliśmy spotkania z młodzieżą, podczas których przyjeżdżała do nas i rozmawiała z uczniami. Czujemy się zaszczyceni, że możemy być tutaj, i wyrażamy pełne współczucie dla bliskich pani Wandy - powiedziała Agnieszka Luba, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. Jak dodał Radosław Damięcki, przewodniczący samorządu uczniowskiego, obecność na pogrzebie jest dla szkoły ważnym i szczególnym momentem.

Ważni goście na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej

Uroczystości pogrzebowe legendy Powstania Warszawskiego odbywają się w poniedziałek, 31 sierpnia w Warszawie. Rozpoczęła je Msza święta w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Po Mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej. W trakcie nabożeństwa drastycznie popsuła się pogoda i nad stolicą pojawiły się ciemne chmury, z których począł padać deszcz. Wielu odebrało to jako znak, że nawet Niebiosa płaczą nad zmarłą Wandą.

W uroczystościach biorą udział ważne osobistości, w tym m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami „Atma” i „Pączek”.

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