Nawet niebo płacze. Poruszające słowa przed pogrzebem Wandy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-31 13:32

Warszawa w deszczu żegna Wandę Traczyk-Stawską, legendę Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości pogrzebowych padają poruszające słowa od tych, którzy znali bohaterkę i współpracowali z nią. W ostatniej drodze uczestniczą liczne osobistości, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, oddając hołd wybitnej działaczce społecznej i uczestniczce walki o wolność stolicy.

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej 31.08.2026

W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe legendy Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Przed uroczystościami nasz reporter rozmawiał z ludźmi gromadzącymi się przed kościołem, w którym odbywa się nabożeństwo. 

- Pani Wanda bardzo dużo działała w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Była także opiekunką grobów na Woli, które podlegały naszej organizacji. Mieliśmy przyjemność ją znać i współpracować z nią - powiedział Waldemar Klimek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział Praga.

- Współpracowaliśmy z panią Wandą. Jako szkoła organizowaliśmy spotkania z młodzieżą, podczas których przyjeżdżała do nas i rozmawiała z uczniami. Czujemy się zaszczyceni, że możemy być tutaj, i wyrażamy pełne współczucie dla bliskich pani Wandy - powiedziała Agnieszka Luba, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. Jak dodał Radosław Damięcki, przewodniczący samorządu uczniowskiego, obecność na pogrzebie jest dla szkoły ważnym i szczególnym momentem.

Ważni goście na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej

Uroczystości pogrzebowe legendy Powstania Warszawskiego odbywają się w poniedziałek, 31 sierpnia w Warszawie. Rozpoczęła je Msza święta w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Po Mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej. W trakcie nabożeństwa drastycznie popsuła się pogoda i nad stolicą pojawiły się ciemne chmury, z których począł padać deszcz. Wielu odebrało to jako znak, że nawet Niebiosa płaczą nad zmarłą Wandą. 

W uroczystościach biorą udział ważne osobistości, w tym m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. 

Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami „Atma” i „Pączek”.

Warta honorowa przy portrecie Wandy Traczyk-Stawskiej w kościele. O pogrzebie bohaterki przeczytasz na SE.
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Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców
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WANDA TRACZYK-STAWSKA
RAFAŁ TRZASKOWSKI
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