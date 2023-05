(Nie)wielki sukces PKP. Jest zielone światło na kolej do lotniska w Modlinie

Nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego

Port Lotniczy w Modlinie funkcjonuje jako cywilny od 2012 roku. Wcześniej był wojskowy. Szybko stał się bardzo popularny wśród podróżnych dzięki operującym tam tanim liniom lotniczym. Wielu pasażerów decyduje się na dojazd na lotnisko pociągiem. Niestety port nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego, które pozwala na to, żeby można było wysiąść przy terminalu, tak jak to wygląda np. na lotnisku na Okęciu.

Najpierw pociąg potem autobus

Pociągi Kolei Mazowieckich dojeżdżają do niewielkiego dworca w Modlinie. Tam pasażerowie muszą wnieść ciężkie walizki po stromych schodach i wsiąść potem do wynajętego przez kolejarzy autobusu, który zawozi ich na lotnisko. - Dla mnie to jest porażka. Żeby przez kilkanaście lat nie można było dociągnąć linii do lotniska? - komentuje w rozmowie z „SE” Marian Leoniak (50 l.), jeden z pasażerów.

Chcą budować na starej bocznicy

Według planów brakujące połączenie kolejowe mogłoby powstać na starej bocznicy, którą obecnie dostarczane jest paliwo lotnicze. Kolejarze przekonują nas jednak, że opóźnienie w modernizacji 5,5 kilometrowego odcinka i budowie przystanku przy lotnisku, wynika z „powodów od nich niezależnych”. - Wydłużył się proces pozyskania decyzji środowiskowej – stwierdził Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

Batalia w sądach

Jak się okazuje budowę na bocznicy paraliżowali aktywiści z Towarzystwa Ochrony Przyrody, którzy odwoływali się od urzędniczych decyzji i zaskarżali je w sądach. - Po oddaleniu skargi kasacyjnej przez NSA decyzja środowiskowa stała się prawomocna, co pozwoliło na podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie finansowania opracowania dokumentacji projektowej – dodał Jakubowski.

Mały sukces kolejarzy. Szukają projektanta

Kolejarze ogłosili właśnie przetarg na znalezienie projektanta. Będzie on miał jednak czas na realizację zamówienia do 2025 roku. Potem kolejny przetarg w poszukiwaniu wykonawcy i czas na samą budowę. Marszałek województwa Adam Struzik dopytywany kiedy możliwa jest realizacja inwestycji powiedział o perspektywie 3-4 lat. Więc koleją na lotnisko w Modlinie, jeśli wykluczymy opóźnienia, dojedziemy prawdopodobnie w 2027 roku. Czas przejazdu pomiędzy lotniskiem Chopina a tym, w Modlinie będzie wtedy wynosił około 45 minut.

Lotnisko w Modlinie bez bezpośredniego połączenia kolejowego. Jest przełom! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.