i Autor: UM.WARSZAWA.PL Przygotowaliście zbyt dużo jedzenia na święta? Nic straconego! Skorzystajcie z jednej z 43 jadłodzielni!

JADŁODZIELNIE

Nie wyrzucajcie smakołyków ze świąt! Możecie się nimi podzielić w 45. punktach w stolicy

Co zrobić z nadmiarem żywności, którą przygotowaliśmy na święta Wielkiej Nocy? Co zrobić z jedzeniem, które jest smaczne, a zostało nam w lodówce po świętach i rodzinnych spotkaniach? Miasto ma jedyną odpowiedź na taki problem: czym prędzej zanieść je do jadłodzielni! Na terenie stolicy działa 45 punktów, w których możemy zostawić produkty żywnościowe.