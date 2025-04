ZNOWU TO ROBIĄ?

Warszawa. Nie żyje motocyklista, który potrącił dwoje ludzi na Wawrze

36-letni motocyklista, który potrącił dwoje ludzi na Wawrze w Warszawie, nie żyje. To już druga ofiara śmiertelna wypadku, do którego doszło w sobotę, 19 kwietnia, ok. godz. 14 na ul. Korkowej, w pobliżu tamtejszego cmentarza. Według wstępnych ustaleń policji kierujący yamahą uderzył w 68-letniego mężczyznę i towarzyszącą mu 63-letnią kobietę, prawdopodobnie małżeństwo, gdy przechodzili oni przez jezdnię, ale poza przejściem dla pieszych. 68-latek zginął na miejscu zdarzenia, kobieta została ranna w nogę, ale nie odniosła poważnych obrażeń.

- W niedzielę, 20 kwietnia, otrzymaliśmy informację ze szpitala, do którego trafił motocyklista: 36-latek zmarł - przekazała "Super Expressowi" Komenda Stołeczna Policji.

Mężczyzna był reanimowany na miejscu wypadku i udało mu się przywrócić funkcje życiowe. Do szpitala trafił jednak w stanie ciężkim, nie odzyskując przytomności. Policja w Warszawie nadal bada szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia - postępowanie w tej sprawie nadzoruje tamtejsza prokuratura.

Jak dodaje policja, nie wiadomo jeszcze, czy uczestnicy tragedii byli mieszkańcami Warszawy.