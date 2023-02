Trzecia ofiara czołówki pod Płońskiem. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Z AUTA ZOSTAŁY SZCZĄTKI

Nie żyje 42-letni mężczyzna. To trzecia ofiara czołówki pod Płońskiem. Kolejni walczą o życie w szpitalu

Z samego rana, 27 lutego, doszło do czołowego zderzenia autobusu i osobówki pod Płońskiem. Pierwsze informacje, o których usłyszeliśmy, dotyczyły dwóch ofiar śmiertelny. We wtorek, 28 lutego, ze szpitala napłynęły kolejne, przerażające wieści. Nie żyje kolejny pasażer. To 42-letni mężczyzna.