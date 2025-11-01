Makabryczne odkrycie wstrząsnęło mieszkańcami niewielkiej wsi położonej nieopodal Wołomina. W czwartek (30 października) na terenie prywatnej posesji przy ul. Myśliwieckiej doszło do tragedii, której okoliczności wciąż pozostają niejasne. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia, gdzie w szambie znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Mimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować.

Śmierć 44-latki w szambie. Co z 7-letnim chłopcem?

W pobliżu miejsca tragedii znajdował się 7-letni chłopiec. Był wychłodzony. Dziecko natychmiast trafiło pod opiekę ratowników medycznych. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób chłopiec znalazł się w takim stanie i czy ma jakikolwiek związek ze śmiercią kobiety.

− Jedyne, co możemy potwierdzić, to fakt, że w szambie na prywatnej posesji znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na ten moment nie ujawniamy żadnych innych informacji dotyczących zdarzenia − przekazała „Super Expressowi” Komenda Stołeczna Policji.

Śledztwo prokuratury w sprawie tragedii w Chrzęsnem

Sprawą śmierci 44-latki w Chrzęsnem zajęła się Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 151 kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia do samobójstwa.

− Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 30 października 2025 roku w miejscowości Chrzęsne, a w wyniku którego doszło do zgonu 44-letniej kobiety. Postępowanie jest prowadzone w sprawie czynu z art. 151 k.k. Z uwagi na charakter sprawy, na obecnym etapie nie będą ujawniane szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia i toczącego się postępowania − informuje prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Artykuł 151 k.k. stanowi: − Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na obecnym etapie śledztwa nie można przesądzać o przyczynach śmierci kobiety ani o roli, jaką w całej sprawie odegrał 7-letni chłopiec. Prokuratura prowadzi intensywne działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

Źródło: Miejski Reporter, Super Express

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

i Autor: MZ/ Materiały prasowe