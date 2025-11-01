Nie żyje 44-latka wyłowiona z szamba. Obok stało 7-letnie dziecko. Prokuratura zabrała głos w sprawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-01 7:29

Wstrząsające sceny rozegrały się we wsi Chrzęsne pod Wołominem. W szambie znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Na terenie posesji znajdował się również 7-letni chłopiec. Sprawę bada aktualnie prokuratura. Jak ustaliliśmy, wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 151 kodeksu karnego.

Makabryczne odkrycie wstrząsnęło mieszkańcami niewielkiej wsi położonej nieopodal Wołomina. W czwartek (30 października) na terenie prywatnej posesji przy ul. Myśliwieckiej doszło do tragedii, której okoliczności wciąż pozostają niejasne. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia, gdzie w szambie znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Mimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować.

Śmierć 44-latki w szambie. Co z 7-letnim chłopcem?

W pobliżu miejsca tragedii znajdował się 7-letni chłopiec. Był wychłodzony. Dziecko natychmiast trafiło pod opiekę ratowników medycznych. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób chłopiec znalazł się w takim stanie i czy ma jakikolwiek związek ze śmiercią kobiety.

Jedyne, co możemy potwierdzić, to fakt, że w szambie na prywatnej posesji znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na ten moment nie ujawniamy żadnych innych informacji dotyczących zdarzenia − przekazała „Super Expressowi” Komenda Stołeczna Policji.

Śledztwo prokuratury w sprawie tragedii w Chrzęsnem

Sprawą śmierci 44-latki w Chrzęsnem zajęła się Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 151 kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia do samobójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 30 października 2025 roku w miejscowości Chrzęsne, a w wyniku którego doszło do zgonu 44-letniej kobiety. Postępowanie jest prowadzone w sprawie czynu z art. 151 k.k. Z uwagi na charakter sprawy, na obecnym etapie nie będą ujawniane szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia i toczącego się postępowania − informuje prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Artykuł 151 k.k. stanowi: − Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na obecnym etapie śledztwa nie można przesądzać o przyczynach śmierci kobiety ani o roli, jaką w całej sprawie odegrał 7-letni chłopiec. Prokuratura prowadzi intensywne działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

Źródło: Miejski Reporter, Super Express

Polecany artykuł:

Bernardyn pogryzł małą dziewczynkę. Wstrząsające szczegóły ataku na 11-latkę
Tragedia pod Wołominem. Ciało 44-latki w szambie. Obok 7-letnie dziecko [ZDJĘCIA]
10 zdjęć

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Ramka pomocowa

i

Autor: MZ/ Materiały prasowe
Sonda
Widziałeś/aś kiedyś policjantów w akcji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŁOMIN
SZAMBO