Nie żyje Juliusz Kulesza, powstaniec warszawski, strzelec, grafik i wspaniały gawędziarz

„Powstanie to był czas, kiedy człowiek potrafił się wznieść ponad siebie. Istnieje w człowieku wrodzony instynkt: „chcę żyć”. Ale w pewnych sytuacjach człowiek rozumuje, że jest coś ważniejsze od jego życia. Bezinteresowność. Zdolność do poświęcenia się dla kogoś. Ta forma odwagi jest dla mnie najważniejsza. To, że dla bardzo wielu ludzi było coś ważniejszego od ich życia.” - mówił w jednym z wywiadów Juliusz Kulesza.