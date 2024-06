i Autor: ARCHIWUM zdjęcie ilustracyjne

APEL DO ŚWIADKÓW

Nie żyje pieszy potrącony przez auto! Sprawdź kamerkę samochodową. Policja szuka świadków

W Piasecznie doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Sprawcy do tej pory nie ustalono. Wszystko wskazuje na to, że zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci z Piaseczna proszą o pomoc wszystkich potencjalnych świadków wypadku. Nagrania z kamerek samochodowych mogą pomóc w złapaniu kierowcy.