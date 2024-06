i Autor: fot. Pixabay

ATAK W PRZEDSZKOLU

Kompletnie pijana przyszła do przedszkola, miała przy sobie butelkę wódki. Doszło do rękoczynów

To nieprawdopodobne, do czego doszło w jednym z przedszkoli w Warszawie! Pijana w sztok opiekunka przyszła do placówki odebrać 3-letnie dziecko. Młodsze, półtoraroczne, przebywało już pod jej opieką. Tylko reakcja czujnego pracownika uratowała dzieci przed tragedią. Po przyjeździe policji doszło do rękoczynów. Poznaj szczegóły.