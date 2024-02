Nie żyje zagłodzony i wyrzucony do śmietnika maluszek. „Nie miał szans”

i Autor: STRAŻ MIEJSKA Nie żyje zagłodzona i wyrzucona do śmietnika świnka morska. „Nie miał najmniejszych szans”

SERCE PŁACZE

Nie żyje zagłodzona i wyrzucona do śmietnika świnka morska. „Przykro nam Rydzu"

Wracamy do sprawy, o której informowaliśmy was na początku stycznia. W czwartek (4 stycznia) w okolicach godziny 14 na terenie osiedla na warszawskich Bielanach odnaleziono zmarzniętą świnkę morską. Ktoś wyrzucił ją w reklamówce na śmietnik. Biedna, zagłodzona, trafiła do lecznicy, gdzie kilka dni później odeszła za Tęczowy Most. − Nie miał najmniejszej szansy − przekazali przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.