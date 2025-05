Nielegalna broń i substancje w samochodzie. Zatrzymano 23-latka w Warszawie

Wielki protest przed KPRM. Osoby z niepełnosprawnościami mówią dość. O co walczą?

Do zdarzenia doszło na terenie obiektu przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadzili działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku publicznego. W trakcie tych działań policjanci interweniowali wobec 23-letniego mężczyzny.

Podczas kontroli samochodu marki Audi, którym poruszał się 23-latek, mundurowi dokonali niepokojącego odkrycia. Jak informuje nadkomisarz Paulina Onyszko, w aucie znaleziono pistolet gazowy oraz 41 sztuk amunicji hukowej. Co istotne, mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia na posiadanie tej broni i amunicji. To jednak nie wszystko. Policjanci znaleźli również torebkę z narkotykiem, która była ukryta pod klapą komory wlewu paliwa. W związku z tymi znaleziskami, 23-latek został natychmiast zatrzymany.

Zarzuty i grożąca kara. Co dalej z zatrzymanym?

Materiały zebrane przez funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego północnopraskiej komendy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam też zatrzymany mężczyzna został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz środków odurzających w postaci marihuany.

Za te przestępstwa 23-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora, mężczyzna został również objęty policyjnym dozorem. Oznacza to, że będzie musiał regularnie stawiać się na komisariacie i stosować się do określonych przez sąd lub prokuratora ograniczeń. Sprawa jest w toku, a jej finał rozstrzygnie sąd.