Niepokojące odkrycie na Mazowszu! Policja zabezpieczyła teren dookoła

W sobotę późnym wieczorem (4 października) mazowiecka policja poinformowała, że około godziny 18 „na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona”. Jak podkreślono w komunikacie, „najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom”.

Policjanci zabezpieczyli odnaleziony obiekt oraz teren, na którym go znaleziono. − Powiadomione zostały: Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator. Apelujemy o każdorazowe powiadamianie służb o podobnych znaleziskach − przekazano w komunikacie.

W działania na miejscu zdarzenia włączyła się także Żandarmeria Wojskowa. Jej mazowiecki oddział w Warszawie poinformował, że „prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły w powiecie ostrowskim”.

W oświadczeniu dodano: − Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego.

Na razie nie wiadomo, skąd pochodzi obiekt ani kiedy mógł spaść na pole w gminie Zaręby Warchoły. Policja oraz wojskowe służby śledcze nie udzielają szczegółowych informacji do czasu zakończenia wstępnych czynności.

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnich tygodniach. W nocy z 9 na 10 września, podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Wówczas uruchomiono procedury obronne.

Jak informowało Ministerstwo Obrony Narodowej, drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały:…— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 4, 2025

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.