Wyrzutnia rakiet w lesie pod Warszawą. "Nie ma zagrożenia"

Zuzanna Sekuła
2025-09-14 13:28

W czwartek, 12 września, w lesie w Józefowie, funkcjonariusze policji ujawnili przedmiot, który przypominał poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. Po dokonaniu tego odkrycia, obszar znaleziska został natychmiast zabezpieczony przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy i Żandarmerię Wojskową.

Wyrzutnia pocisków w Józefowie

W józefowskim lesie znaleziono poradziecką poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. W związku z charakterem odkrytego przedmiotu, na miejscu interwencji rozpoczęły działania zarówno policja, jak i Żandarmeria Wojskowa. To właśnie Żandarmeria Wojskowa przejęła dalsze czynności operacyjne, które mają na celu szczegółowe ustalenie pochodzenia obiektu oraz ocenę jego stanu technicznego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, w rejonie, gdzie dokonano znaleziska, wprowadzono ograniczenie dostępu dla osób postronnych. Takie środki ostrożności są standardowo stosowane w przypadku ujawnienia przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Służby prowadzące dochodzenie koncentrują się na kilku kluczowych aspektach:

  • ustalenie, czy odnaleziona wyrzutnia mogła stanowić zagrożenie dla okolicznych mieszkańców,
  • zbadanie, w jaki sposób przedmiot trafił na teren leśny w Józefowie,
  • ocena, czy obiekt zawiera materiały wybuchowe lub jest w stanie używalności.
Stanowisko Żandarmerii Wojskowej

W oficjalnym komunikacie Żandarmeria Wojskowa przedstawiła szczegóły dotyczące prowadzonych działań oraz zapewniła o bezpieczeństwie mieszkańców.

"Przedmiot ten zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione."

Na miejscu zdarzenia aktywnie działały wyspecjalizowane jednostki i eksperci, w tym:

  • biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, którego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kryminalistycznej przedmiotu,
  • pirotechnicy, odpowiedzialni za ocenę zagrożenia związanego z ewentualną obecnością materiałów wybuchowych,
  • saperzy, przygotowani do bezpiecznego zabezpieczenia i transportu obiektu.

