Wyrzutnia rakiet w lesie pod Warszawą. "Nie ma zagrożenia"

Wyrzutnia pocisków w Józefowie

W józefowskim lesie znaleziono poradziecką poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. W związku z charakterem odkrytego przedmiotu, na miejscu interwencji rozpoczęły działania zarówno policja, jak i Żandarmeria Wojskowa. To właśnie Żandarmeria Wojskowa przejęła dalsze czynności operacyjne, które mają na celu szczegółowe ustalenie pochodzenia obiektu oraz ocenę jego stanu technicznego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, w rejonie, gdzie dokonano znaleziska, wprowadzono ograniczenie dostępu dla osób postronnych. Takie środki ostrożności są standardowo stosowane w przypadku ujawnienia przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Służby prowadzące dochodzenie koncentrują się na kilku kluczowych aspektach:

ustalenie, czy odnaleziona wyrzutnia mogła stanowić zagrożenie dla okolicznych mieszkańców,

zbadanie, w jaki sposób przedmiot trafił na teren leśny w Józefowie,

ocena, czy obiekt zawiera materiały wybuchowe lub jest w stanie używalności.

Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stanowisko Żandarmerii Wojskowej

W oficjalnym komunikacie Żandarmeria Wojskowa przedstawiła szczegóły dotyczące prowadzonych działań oraz zapewniła o bezpieczeństwie mieszkańców.

"Przedmiot ten zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione."

Na miejscu zdarzenia aktywnie działały wyspecjalizowane jednostki i eksperci, w tym:

biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, którego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kryminalistycznej przedmiotu,

pirotechnicy, odpowiedzialni za ocenę zagrożenia związanego z ewentualną obecnością materiałów wybuchowych,

saperzy, przygotowani do bezpiecznego zabezpieczenia i transportu obiektu.