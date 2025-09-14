Straszna wiadomość spod Warszawy. Nie żyje 5-miesięczny chłopiec. Co się stało?

Dramatyczne zgłoszenie na Mazowszu
Na miejsce zdarzenia w Starych Faszczycach, oprócz zespołu ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji, zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, po przybyciu na miejsce, ratownicy zastali w łóżeczku nieprzytomnego niemowlaka, u którego nie wykryto funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
Śmierć łóżeczkowa – wstępna przyczyna tragedii?
Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną śmierci 5-miesięcznego chłopca mogła być tzw. śmierć łóżeczkowa (SIDS), ustalił Miejski Reporter. Dokładne okoliczności śmierci niemowlęcia zbada policja pod nadzorem prokuratora. Wyniki sekcji zwłok dziecka mogą pomóc w ustaleniu przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
Śmierć łóżeczkowa (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome)
SIDS to nagła, niewyjaśniona śmierć dziecka poniżej 1. roku życia, zwykle podczas snu, mimo dokładnego zbadania miejsca zdarzenia i przeprowadzenia sekcji zwłok. Najczęściej występuje między 2. a 4. miesiącem życia, z najwyższym ryzykiem w pierwszych 6 miesiącach.
Czynniki ryzyka:
- Spanie dziecka na brzuchu lub boku
- Palenie tytoniu w czasie ciąży lub w otoczeniu dziecka
- Przegrzewanie dziecka podczas snu
- Wspólne spanie w niebezpiecznych warunkach (poduszki, pościel)
- Wcześniactwo lub niska masa urodzeniowa
Profilaktyka:
- Układać niemowlę na plecach do snu, na twardym, płaskim materacu
- Unikać luźnej pościeli, poduszek, miękkich zabawek w łóżeczku
- Utrzymywać umiarkowaną temperaturę w sypialni
- Nie palić w otoczeniu dziecka, unikać ekspozycji na dym bierny