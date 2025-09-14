Straszna wiadomość spod Warszawy. Nie żyje 5-miesięczny chłopiec. Co się stało?

Wstrząsająca tragedia w województwie mazowieckim. W środę służby ratunkowe zostały wezwane do domu w Starych Faszczycach (powiat warszawski-zachodni), w którym znaleziono nieprzytomnego, 5-miesięcznego chłopca. Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej, jego życia nie udało się uratować, przekazał Miejski Reporter. Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii?

Śmierć dziecka. Śmigłowiec LPR lądował na miejscu

Dramatyczne zgłoszenie na Mazowszu

Na miejsce zdarzenia w Starych Faszczycach, oprócz zespołu ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji, zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, po przybyciu na miejsce, ratownicy zastali w łóżeczku nieprzytomnego niemowlaka, u którego nie wykryto funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

Śmierć łóżeczkowa – wstępna przyczyna tragedii?

Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną śmierci 5-miesięcznego chłopca mogła być tzw. śmierć łóżeczkowa (SIDS), ustalił Miejski Reporter. Dokładne okoliczności śmierci niemowlęcia zbada policja pod nadzorem prokuratora. Wyniki sekcji zwłok dziecka mogą pomóc w ustaleniu przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.

Śmierć łóżeczkowa (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome)

SIDS to nagła, niewyjaśniona śmierć dziecka poniżej 1. roku życia, zwykle podczas snu, mimo dokładnego zbadania miejsca zdarzenia i przeprowadzenia sekcji zwłok. Najczęściej występuje między 2. a 4. miesiącem życia, z najwyższym ryzykiem w pierwszych 6 miesiącach.

Czynniki ryzyka:

  • Spanie dziecka na brzuchu lub boku
  • Palenie tytoniu w czasie ciąży lub w otoczeniu dziecka
  • Przegrzewanie dziecka podczas snu
  • Wspólne spanie w niebezpiecznych warunkach (poduszki, pościel)
  • Wcześniactwo lub niska masa urodzeniowa

Profilaktyka:

  • Układać niemowlę na plecach do snu, na twardym, płaskim materacu
  • Unikać luźnej pościeli, poduszek, miękkich zabawek w łóżeczku
  • Utrzymywać umiarkowaną temperaturę w sypialni
  • Nie palić w otoczeniu dziecka, unikać ekspozycji na dym bierny
