Straszna wiadomość spod Warszawy. Nie żyje 5-miesięczny chłopiec. Co się stało?

Dramatyczne zgłoszenie na Mazowszu

Na miejsce zdarzenia w Starych Faszczycach, oprócz zespołu ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji, zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, po przybyciu na miejsce, ratownicy zastali w łóżeczku nieprzytomnego niemowlaka, u którego nie wykryto funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

Śmierć łóżeczkowa – wstępna przyczyna tragedii?

Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną śmierci 5-miesięcznego chłopca mogła być tzw. śmierć łóżeczkowa (SIDS), ustalił Miejski Reporter. Dokładne okoliczności śmierci niemowlęcia zbada policja pod nadzorem prokuratora. Wyniki sekcji zwłok dziecka mogą pomóc w ustaleniu przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.

Śmierć łóżeczkowa (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome)

SIDS to nagła, niewyjaśniona śmierć dziecka poniżej 1. roku życia, zwykle podczas snu, mimo dokładnego zbadania miejsca zdarzenia i przeprowadzenia sekcji zwłok. Najczęściej występuje między 2. a 4. miesiącem życia, z najwyższym ryzykiem w pierwszych 6 miesiącach.

Czynniki ryzyka:

Spanie dziecka na brzuchu lub boku

Palenie tytoniu w czasie ciąży lub w otoczeniu dziecka

Przegrzewanie dziecka podczas snu

Wspólne spanie w niebezpiecznych warunkach (poduszki, pościel)

Wcześniactwo lub niska masa urodzeniowa

Profilaktyka:

Układać niemowlę na plecach do snu, na twardym, płaskim materacu

Unikać luźnej pościeli, poduszek, miękkich zabawek w łóżeczku

Utrzymywać umiarkowaną temperaturę w sypialni

Nie palić w otoczeniu dziecka, unikać ekspozycji na dym bierny

Pokój zbrodni - 3-letnia Emilka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.