i Autor: Shutterstock, Facebook/@PolicjaPL

Dramatyczne dane

Niepokojące statystyki z polskich dróg. Policja pokazała mapę wypadków

Urlopy trwają w pełni, więc na trasach do popularnych kurortów zrobiło się tłoczniej, a to, co dzieje się na polskich drogach, przeraża. Ilość wypadków budzi coraz większy niepokój, natomiast dane opublikowane przez policję mówią same za siebie. Interaktywna mapa działa od początku wakacji i każdego dnia pojawia się na niej więcej czarnych wypunktowań.