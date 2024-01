Nieprawdopodobne co gubią warszawiacy. Portfele i telefony to dopiero początek

Drzewo zabiło malutką Liliankę i okaleczyło jej mamę. Winnych brak. Sprawa tragedii w Parku Praskim wróci do sądu

Warszawskie zguby

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych, w 2023 roku trafiło 6 tys. dokumentów oraz blisko 4,7 tys. przedmiotów. Najczęściej zguby dostarczane były przez policję, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina, Tramwaje Warszawskie i centra handlowe.

Co dzieje się z takimi rzeczami? "Pracownicy biura najpierw poszukują właścicieli przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w znalezionych telefonach lub kontaktują się z nimi drogą mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane). W przypadku zablokowanych telefonów informacja przekazywana jest do właściwego operatora" - tłumaczy stołeczny ratusz.

Jak dodaje, spośród zgub znalezionych w Warszawie, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie około 14 proc. rzeczy.

Jak odebrać zagubione rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych?

Przede wszystkim, aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia.

Warto wiedzieć, że zguby są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, zgodnie z prawem ich właścicielem staje się miasto stołeczne Warszawa.

Co gubią mieszkańcy Warszawy? Niektóre rzeczy mogą zdziwić

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy rzeczy, które najczęściej gubią warszawiacy i warszawianki, a także te dość nietypowe zguby. Nieprawdopodobne, co w zeszłym roku trafiło do Biura Rzeczy Znalezionych.