Nieprawdopodobne, co warszawiacy gubią w metrze. Telefony i dokumenty to pikuś

Co warszawiacy gubią w metrze?

Dziennie pociągi warszawskiego metra przewożą ponad 700 tys. pasażerów. Zdarza się, że w pośpiechu lub roztargnieniu ktoś coś zgubi. I to bardzo często. "Czasem w roztargnieniu zdarza się, że ktoś zostawi telefon lub nie zauważy, że wypadły mu z kieszeni klucze. Rocznie to prawie 3 tysiące zostawionych w pociągach metra lub na peronach przedmiotów – blisko osiem zgub dziennie" - podaje Metro Warszawskie.

Do Punktu Odbioru Rzeczy Znalezionych, który mieści się na antresoli stacji M2 Stadion Narodowy, trafia rocznie średnio 2800-2900 przedmiotów. Są to głównie telefony, klucze, czasem przedmioty sezonowe – latem parasole, a zimą czapki i rękawiczki.

Zdarza się jednak, że pasażerowie zostawią coś bardzo nietypowego. Widząc taką zgubę nasuwa się pytanie: jak można było zgubić COŚ TAKIEGO!? Jak przekazało Metro Warszawskie, zdarzyło się, że ktoś zostawił kule ortopedyczne, hulajnogę, a nawet ręcznie robioną deskorolkę!

Gdzie szukać zgubionych przedmiotów?

"Jeżeli zorientowaliśmy się, że coś zgubiliśmy i podejrzewamy, że mogło to się stać w metrze, można w łatwy sposób to sprawdzić. Informację o tym, co zostało znalezione, można uzyskać, dzwoniąc na numer (22) 655-42-42 lub wysyłając mail na adres info@metro.waw.pl. Pracownicy metra sprawdzą, czy dana rzecz została znaleziona i wyjaśnią, co zrobić, żeby ją odebrać" - podało Metro Warszawskie. Warto również zajrzeć lub zadzwonić do Punktu Odbioru Rzeczy Znalezionych, który regularnie pomaga pasażerom odzyskać ich zguby. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Szukając swojej zguby należy mieć na uwadze, że gdy po przedmiot nie zgłosi się właściciel, może on trafić do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15 lub zostać zutylizowany. Ta druga opcja dotyczy rzeczy o szacunkowej wartości poniżej 100 zł np. pojedynczych rękawiczek czy słuchawek bluetooth.

Aby odebrać zagubione przedmioty z biura przy ul. Dzielnej należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) – konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia.

Co ważne, rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia! Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa.