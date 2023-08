Wpadł do kanału samochodowego i zginął! Wielka tragedia pod Otwockiem.

Szaleniec z nożem grasował na ulicach Płońska. Przystawił seniorowi ostrze do szyi!

Mężczyzna, który wpadł do kanału samochodowego w miejscowości Chrosna pod Otwockiem, zginął z powodu odniesionych obrażeń - informuje PAP. Wszystko działo się w środę, 16 sierpnia, w godzinach popołudniowych. Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o, jak się później okazało, śmiertelnym wypadku ok. godz. 14.30. Na miejsce zadysponowano nie tylko straż pożarna i załogę karetki pogotowia, ale również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo to życia poszkodowanego mężczyzny nie udało się ocalić - zginął na miejscu. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej, wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.