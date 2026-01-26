Nieprzytomna kobieta leżała na chodniku. Paulina i Norbert bez namysłu ruszyli z pomocą

Piaseczno. Nieprzytomna kobieta leżała na chodniku

Sytuacja miała miejsce ood koniec grudnia 2025 r., rodzeństwo piaseczyńskich policjantów - mł. asp. Paulina Lackowska i sierż. Norbert Lackowski - w czasie wolnym od służby uratowali ludzkie życie.

Funkcjonariusze jechali ul. Nadarzyńską w Piasecznie, gdy zauważyli leżącą na chodniku kobietę i zbierających się wokół niej przechodniów. Nie zastanawiali się ani chwili. Natychmiast zatrzymali auto i ruszyli na pomoc kobiecie.

- Mł. asp. Paulina Lackowska natychmiast przystąpiła do udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanej, monitorując jej stan i dbając o bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Jej brat - sierż. Norbert Lackowski, w tym samym czasie zadzwonił na numer alarmowy 112, przekazując dyspozytorowi szczegóły zdarzenia i prosząc o pilny przyjazd karetki pogotowia - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

i Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe

Błyskawiczna reakcja uratowała życie

Na miejscu bardzo szybko pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli od policjantów dalsze czynności i udzielili kobiecie specjalistycznej pomocy.

- Dzięki błyskawicznej reakcji i zdecydowanemu działaniu, poszkodowana kobieta otrzymała pomoc najszybciej, jak było to możliwe - poinformowała podkom. Gąsowska. Jak dodała, policjanci niezależnie od pory dnia oraz sytuacji, zawsze stoją na straży bezpieczeństwa i są gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

- My również nie bójmy się udzielać pomocy i reagować, gdy widzimy, że ktoś jej potrzebuje. Jeden telefon alarmowy, zainteresowanie losem drugiego człowieka czy proste działania przedmedyczne mogą uratować zdrowie, a nawet życie - zaapelowała podkom. Gąsowska.

Brutalny atak na Targówku. Ranili 16-latka maczetą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.