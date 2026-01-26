Biały jak śnieg samczyk alpaki urodził się w Warszawie. Pora wybrać mu imię!

W grudniu w Warszawskim ZOO urodził się uroczy samczyk alpaki, który skradł serca odwiedzających.

Maluch, biały jak śnieg, doskonale radzi sobie z zimowymi temperaturami dzięki swojej wyjątkowo gęstej wełnie.

ZOO ogłosiło plebiscyt na imię dla alpaki, a warunkiem jest, aby zaczynało się na literę "R". Poznaj propozycje!

Nowy mieszkaniec Warszawskiego ZOO

Takie informacje kochamy! „W Warszawskim ZOO na świat przyszedł przeuroczy samczyk alpaki! Choć urodził się zimą, pod koniec grudnia, od pierwszych dni świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami i z dużym spokojem, a nawet radością, spaceruje po wybiegu, nie przejmując się mrozami” - poinformowało Warszawskie ZOO.

Jak wyjaśniają pracownicy ogrodu zoologicznego, sekretem malca na przetrwanie mrozów jest po prostu… wełna! Wyjątkowo gęsta, miękka i doskonale izolująca od zimna. „Włókna alpaki są cieplejsze niż owcza wełna, a jednocześnie lekkie i oddychające, dzięki czemu chronią zarówno przed mrozem, jak i wilgocią. Nic więc dziwnego, że nasze maleństwo ma od małego „naturalną kurtkę” i zimę znosi totalnie na luzie. W tej wełnie naprawdę jest cieplutko!” - tłumaczą.

Jakie imię dla samczyka alpaki?

Młody kawaler rośnie jak na drożdżach, pora więc wybrać mu odpowiednie imię. Warszawskie ZOO ogłosiło plebiscyt i do piątku 30 stycznia do godz. 7:30 czeka na propozycje w komentarzach na Facebooku. Zasada jest jedna: ponieważ alpakowy chłopak urodził się jeszcze w 2025 roku, imię musi zaczynać się na literę „R”.

W komentarzach pod wpisem ZOO zawrzało. Ciekawych propozycji nie brakuje. Jest Rudolf, Rafaello, Roderyk, Rupert, Roch, Risotto, Ramzes, Ramon i Rysiek, ale też, Relaks, Remis, Remus, Romulus, Ronald, Ronaldo, Ryjek i Rabarbar. Wybór będzie naprawdę trudny!