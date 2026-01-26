To nie kreda ani żwirek do kuwety, to kokaina. Trzech Kolumbijczyków wpadło w Sochaczewie

Policja w Sochaczewie przechwyciła znaczną ilość kokainy, udaremniając jej wprowadzenie na rynek.

Zatrzymano trzech Kolumbijczyków, u których znaleziono około 500 gramów narkotyku oraz sprzęt do jego porcjowania.

Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia, a śledztwo ma ustalić źródło pochodzenia narkotyków.

Kokaina w Sochaczewie. Jak doszło do zatrzymania Kolumbijczyków?

Podczas akcji kryminalnych 21 stycznia w Sochaczewie udało się zatrzymać trzech obywateli Republiki Kolumbii w wieku 45, 32 i 27 lat. Po przeszukaniu ich samochodu oraz lokali mieszkalnych, ujawniono łącznie około 500 gram substancji psychotropowej w postaci kokainy, a także przedmioty służące do ważenia i porcjowania narkotyków. Ujawniona kokaina zapakowana była w foliowe worki oklejone taśmą.

"Zatrzymani Kolumbijczycy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, gdzie usłyszeli zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością kokainy, tj. o czyny z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" - informuje Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

Areszt dla Kolumbijczyków. Co dalej ze śledztwem?

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Sochaczewie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do których sąd się przychylił i aresztował trzech podejrzanych cudzoziemców na okres 3 miesięcy.

Mężczyznom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a śledczy ustalają źródło pochodzenia narkotyków oraz potencjalnych odbiorców. Najwyraźniej środki mogły pochodzić prosto z przemytu.

Osoby uzależnione od narkotyków oraz ich bliscy mogą skorzystać z bezpłatnej, anonimowej pomocy. Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia - 800 199 990 udziela informacji o leczeniu, terapii i dostępnych placówkach wsparcia. W sprawach związanych z narkotykami i dopalaczami działa także Infolinia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - 800 100 100, gdzie specjaliści pomagają zarówno osobom używającym substancji, jak i ich rodzinom. W nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod 112.