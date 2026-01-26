Boso wparował do sklepu i palcami wyjadał lody z pudełka. "Stan po spożyciu"

Mężczyzna wszedł boso do sklepu, po czym zaczął jeść lody palcami.

Interwencja wobec bezdomnego na Radzymińskiej przybrała nieoczekiwany obrót. 30-latek zachowywał się agresywnie, zagrażając personelowi i klientom

Strażnicy miejscy musieli obezwładnić furiata; na miejsce wezwano pogotowie i policję.

Boso wparował do sklepu i palcami wyjadał lody

W niedzielę, 25 stycznia, w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, strażnicy otrzymali zgłoszenie o osobie w kryzysie bezdomności na ulicy Radzymińskiej. Po przybyciu na miejsce, świadkowie opowiedzieli, że mężczyzna zdjął buty i wszedł do pobliskiego sklepu.

Po wejściu do lokalu strażnicy zastali osobliwą scenę: przestraszoną obsługę i mężczyznę, który zajadał lody palcami z pudełka. Pracownicy sklepu relacjonowali, że mężczyzna od wejścia zachowywał się nieobliczalnie - krzyczał, był agresywny, miotał się po sklepie, a nawet próbował sięgnąć po nóż! Kiedy personel schował niebezpieczne narzędzie, mężczyzna wyjął z lodówki lody i zaczął je jeść.

"Stan po spożyciu"

Strażnicy miejscy wielokrotnie wzywali mężczyznę do opuszczenia sklepu, ale ten ignorował polecenia i kontynuował jedzenie lodów. Próba wyprowadzenia go ze sklepu spotkała się z agresją, co zmusiło funkcjonariuszy do obezwładnienia go.

"Ponieważ wyglądało to na stan po spożyciu środków psychoaktywnych, na miejsce wezwane zostało pogotowie i policja” - informuje Straż Miejska.

Sanitariusze, w asyście policji, zabrali mężczyznę do szpitala. Interwencja, która zapowiadała się jak każda inna, zakończyła się opanowaniem agresywnego furiata, zagrażającego pracownikom i klientom sklepu.

Osoby w kryzysie bezdomności i uzależnione potrzebują szybkiego wsparcia. W nagłych sytuacjach dzwoń pod 112. Informacje o noclegowniach i placówkach pomocy dostępne są pod 987 (ogólnopolska infolinia dla osób bezdomnych).

Osoby z problemem alkoholowym lub narkotykowym mogą skorzystać z Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia – 800 199 990 oraz Pomarańczowej Linii dla rodzin – 801 140 068, gdzie uzyskają porady i informacje o terapii oraz lokalnych ośrodkach wsparcia.