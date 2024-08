To ostatni miesiąc pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. „Zapraszamy do zabawy”

Świetlne pokazy w Multimedialnym Parku Fontann. To ostatni miesiąc!

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann już od lat przyciągają setki tysięcy mieszkańców Warszawy oraz turystów z całego kraju i zza granicy. Połączenie dynamicznie tańczącej wody, barwnych świateł i mistrzowsko dobranej muzyki tworzy wyjątkową atmosferę, która zachwyca widzów w każdym wieku. W tym roku, dzięki przebojom takim jak „Dancing Queen” czy „Mamma Mia”, pokaz na nowo budzi wspomnienia i porywa do tańca kolejne pokolenia.

– Prezentowaliśmy już niemal wszystkie warszawskie legendy, a teraz opowiemy historię, która wydarzyła się 50 lat temu. W 1976 roku do Warszawy zawitał słynny zespół Abba by zarejestrować w studiu Telewizji Polskiej swój wyjątkowy koncert. Przeniesiemy się więc do lat siedemdziesiątych, do świata dyskotek, prywatek, na których królowały hity ikony muzyki pop, zespołu Abba. To będzie pokaz, który połączy pokolenia, bo każda generacja odkrywa Abbę na nowo – mówił Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, organizatora pokazów w Multimedialnym Parku Fontann na warszawskim Podzamczu.

Widowisko w Multimedialnym Parku Fontann można oglądać w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia o godz. 21:00, a we wrześniu o godz. 20:30. Warto zaznaczyć, że wstęp na pokazy w Multimedialnym Parku Fontann jest bezpłatny, co czyni je jeszcze bardziej dostępnymi dla szerokiego grona odbiorców. Pokazy są współfinansowane ze środków miasta. − Zapraszamy do zabawy − czytamy na oficjalnym profilu Multimedialnego Parki Fontann w Warszawie w mediach społecznościowych.

Nie przegapcie okazji, aby na własne oczy zobaczyć to spektakularne widowisko, które stało się jedną z najważniejszych letnich atrakcji stolicy. Pozwólcie, by taniec wody i świateł przeniósł was do złotych lat siedemdziesiątych i poczujcie magię ABBY w sercu Warszawy.

Abba Dancing Queen w Multimedialnym Parku Fontann