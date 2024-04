DZIWNE TŁUMACZENIA

Niewiarygodne, co sprzedawał spod lady! Grozi mu za to 10 lat więzienia

W jednym ze sklepów w samym centrum Warszawy miał miejsce nielegalny proceder. 42-letni właściciel lokalu sprzedawał spod lady psychoaktywny "towar" i myślał, że ujdzie mu to na sucho. Kilka dni temu został złapany i osadzony w tymczasowym areszcie. Za to, co trzymał na zapleczu, grozi mu aż do 10 lat więzienia.