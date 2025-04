i Autor: WikipediaCC/Tadeusz Rudzki Trasa S8

TO NIE ŻART

Niewiarygodne sceny w Warszawie. Jechał na dachu, rozbił auto! "Rozebrał się i szedł trasą S8"

Niebywałe! 35-letni mężczyzna jadący na dachu samochodu doprowadził do kolizji z autem dostawczym. To jednak nie był koniec: "Rozebrał się i szedł trasą S8. Był agresywny" - przekazali obecni na miejscu ratownicy medyczni. Z ich relacji wynika, że po zatrzymaniu przyznał się do spożywania narkotyków. Poznaj szczegóły.