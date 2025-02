Agresor ostrzelał autobus miejski. Celował w kierowcę. Wiemy, jak do tego doszło

Na S8 jeden wypadek doprowadził do drugiego. W szpitalu rodzina z trójką dzieci. Przerażające nagranie

Warszawa, Mokotów. Nieznany sprawca ostrzelał autobus miejski. Dramatyczny opis zdarzenia

Dramatyczne chwile rozegrały się we wtorek ok. godziny 17. Kierowca autobusu jadącego w stronę Czerniakowskiej zgłosił służbom, że nieznany mężczyzna otworzył ogień w kierunku jego pojazdu. Z relacji Adama Stawickiego z Miejskich Zakładów Autobusowych wynika, że napastnik podszedł do zamkniętych przednich drzwi autobusu i zażądał od kierowcy okazania prawa jazdy. Gdy ten zignorował jego żądania, padły trzy strzały.

− Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. W ciągu kilku minut na miejsce podjechała policja. Kierowca autobusu powiadomił zarówno 112, jak i naszą centrale ruchu. Zniszczona została jedna szyba, lewe skrzydło przednich drzwi − powiedział rzecznik MZA w rozmowie z „Super Expressem”.

Stołeczna policja natychmiast rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Jak przekazała nam asp. szt. Marta Haberska, funkcjonariusze zabezpieczają monitoring i przesłuchują świadków. Nadal nie jest jasne, jakiej broni użył sprawca i czy rzeczywiście była to broń palna.

− Ze względu na to, że zdarzenie miało miejsce w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych, czynności zabezpieczenia nagrań były utrudnione. Policjanci od samego rana działają, żeby ten monitoring zabezpieczyć. Całe szczęście nikt na miejscu nie ucierpiał, doszło jedynie do o zniszczenia mienia. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, nie wymagał pomocy lekarskiej − powiedziała policjantka.

Kierowca autobusu, mimo stresującej sytuacji, zachował spokój i profesjonalnie powiadomił odpowiednie służby. Jak ustaliliśmy, MZA zaoferowało mu pomoc psychologiczną, ale ten stwierdził, że nie jest ona konieczna.

