Nowe autobusy w Warszawie. To prawdziwa rewolucja! Takich pojazdów jeszcze nie było

i Autor: MZA Rewolucja w komunikacji miejskiej w Warszawie. Takich pojazdów jeszcze nie było

W Warszawie pojawiły się nowe elektryczne autobusy, które zadebiutowały na miejskich ulicach tuż po Nowym Roku. Łącznie 18 pojazdów trafi do zajezdni „Woronicza”. To prawdziwa rewolucja w komunikacji miejskiej, ponieważ nowe tabory zostały sprowadzone do Polski z Chin!