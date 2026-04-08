Niezwykłe odkrycie na praskim strychu. Natrafili na nie budowlańcy

Maria Hędrzak
2026-04-08 9:25

Na początku kwietnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków przekazał informacje o niecodziennym odkryciu. Budowlańcy pracujący przy remoncie jednej z kamienic na Pradze-Północ natknęli się na historyczne dokumenty i zeszyty. Ekipa natychmiast zabezpieczyła znalezisko i przekazała je swojemu kierownikowi, który następnie powiadomił odpowiednie urzędy.

Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze
Jak poinformowali na początku kwietnia przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, zbiór dokumentów z okresu wojny i pierwszych lat powojennych został odkryty na strychu jednej z praskich kamienic. Pracownicy budowlani, którzy prowadzili tam remont, wykazali się dużą odpowiedzialnością. Szybko zabezpieczyli znalezisko, by mogło trafić w ręce konserwatora.

"Pracownicy Urzędu dokonali wstępnych oględzin, zabezpieczyli i przejęli znalezione obiekty. Ze wstępnej weryfikacji można stwierdzić, że są to zeszyty datowane na rok 1944, dokumenty z 1950 roku związane z bilansem spółki »TRI« Towarzystwo Robót Inżynierskich oraz niemiecką publikację propagandową z 1940 »Die Polen vor Berlin: Deutschland im Spiegel der polnischen Kriegspropaganda«" - czytamy we wpisie MWKZ w mediach społecznościowych.

WUOZ analizuje odkryte dokumenty

Przyszłość odnalezionych na praskim strychu materiałów nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona. Jak poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, decyzja o dalszych losach dokumentów zostanie podjęta dopiero po przeprowadzeniu pogłębionej analizy. Jednocześnie urzędnicy wyrazili wdzięczność ekipie budowlanej, która zachowała się wzorowo, chroniąc odkrycie przed zniszczeniem i natychmiast zgłaszając sprawę odpowiednim służbom.

"Cieszy nas, że apele o nieignorowanie znalezisk i zgłaszanie ich do służb konserwatorskich przynoszą efekty. Nigdy nie wiadomo, jak cenne zapiski mogą się znaleźć wewnątrz prozaicznie nieistotnych zeszytów" - podkreślono we wpisie. 

Nowa infrastruktura w Warszawie już zniszczona. Wyrwali ławkę z betonem
Pocztówka z podróży
Mikrowyprawy z Warszawy
Pocztówka z podróży
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

