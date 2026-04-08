PKP PLK rozpoczynają duże prace na trasie Warszawa Wawer - Otwock

Przedstawiciele biura prasowego PKP PLK wydali komunikat, w którym poinformowali o starcie kluczowego etapu inwestycji na odcinku od Warszawy Wawer do Otwocka. W dniach od 12 do 26 kwietnia zaplanowano łączenie bajpasów z obecnymi torami oraz przebudowę systemów sterowania ruchem. Wykonawca zajmie się również budową ścian szczelinowych i nowych rozjazdów. Rozmach tych działań wymusza całkowite wstrzymanie ruchu pociągów, a pasażerowie Kolei Mazowieckich oraz SKM będą musieli przesiąść się do autobusowej komunikacji zastępczej.

„Autobusy będą zatrzymywać się głównie przy istniejących przystankach w pobliżu stacji kolejowych. Na stacjach Warszawa Wawer i Otwock powstaną tymczasowe pętle autobusowe, a dodatkowe przystanki w następujących lokalizacjach: na wysokości tymczasowego przejazdu kolejowego w Radości, na wysokości peronów tymczasowych w Radości, a wysokości ul. Kłodzkiej po stronie wschodniej torów Falenicy, na wysokości peronów tymczasowych w Falenicy, na ul. Jana Pawła II w Otwocku - obsłużą pasażerów wsiadających i wysiadających na przystanku Otwock Świder” - poinformowały PKP PLK.

Poza tym na stacji Warszawa Wawer pojawią się tymczasowe perony, natomiast w Falenicy powstanie dodatkowa zatoczka autobusowa.

Zastępcza linia ZS1 i zmiany na kolei (12-26 kwietnia)

Pomiędzy 12 a 26 kwietnia składy KM i SKM będą kursować wyłącznie na trasie Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer, gdzie zawrócą. Obsługę wyłączonego fragmentu torów przejmie zastępcza linia autobusowa ZS1 na trasie: PKP Wawer - Widoczna - Patriotów (jezdnia zachodnia) - Józefów: Piłsudskiego - Otwock: Kołłątaja - Majowa - Jana Pawła II - Warszawska - PKP Otwock (strona wschodnia). Częstotliwość kursowania wyniesie około 10 minut w godzinach szczytu oraz co kwadrans w niedziele i porach mniejszego natężenia ruchu.

„Autobusy zastępcze wyślą także Koleje Mazowieckie” - podkreślili stołeczni urzędnicy.

Na ulice wyjedzie nowa linia autobusowa 229: PKP Falenica - Patriotów - Bysławska - Liliowa - Tawułkowa - Przewodowa - Wał Miedzeszyński - POW - Przyczółkowa - Branickiego - Płaskowickiej - Rosoła - Gandhi - Al. KEN - Metro Imielin. W dni powszednie autobusy te będą pojawiać się na przystankach co 15 minut, a w soboty oraz święta - co pół godziny. Dodatkowo zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 521 na odcinku między PKP Falenica i Rondem Wiatraczna, a do dyspozycji mieszkańców Wawra wciąż pozostanie linia 319.

Warto również zaznaczyć, że na odcinku: Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer - Otwock w pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich honorowane będą wszystkie bilety WTP.

„Wszystkie bilety KM będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wawer - Otwock oraz w autobusach kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7: na całych trasach w linii 521 (Wiatraczna - Falenica) i ZS1 (Otwock - PKP Wawer); 115: na odcinku PKP Międzylesie - PKP Falenica; 142: na odcinku PKP Falenica - Wiatraczna; 213: na odcinku PKP Falenica - PKP Anin; 219: na odcinku PKP Radość - PKP Anin; 319: na odcinku PKP Międzylesie - Szachowa” - wyliczyli urzędnicy.

Zakończenie opisanego etapu utrudnień przewidziano na 27 kwietnia. Tego dnia składy znowu wyruszą na wyłączoną wcześniej trasę, ale przez rok ruch między Warszawą Międzylesie a Otwockiem będzie odbywał się po jednym torze. Jak poinformował ratusz, pasażerowie w godzinach szczytu będą mogli skorzystać z jednego pociągu SKM i dwóch Kolei Mazowieckich na godzinę w każdym kierunku.

