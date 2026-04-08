Powód się nie zmienił. Zatrzymywali go dwa razy w 24 godziny

Pościg za pijanym kierowcą w Wielkanocną Niedzielę

Niedzielna interwencja funkcjonariuszy z sokołowskiej komendy rozpoczęła się od zgłoszenia o nietrzeźwym kierowcy Forda Mustanga. Patrolujący miasto policjanci drogówki zauważyli pojazd i próbowali zatrzymać mężczyznę, jednak ten zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, co wymusiło rozpoczęcie pościgu.

- W wyniku nadmiernej prędkości kierujący stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo i dachował. Odniósł on obrażenia ciała. Kierowcą okazał się 53-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie trzy promile alkoholu w organizmie - przekazała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

Dwa zatrzymania w 24 godziny, powód ten sam

Jak się szybko okazało, 53-latek został zatrzymany do kontroli również dzień wcześniej, 4 kwietnia w miejscowości Brzozów-Kolonia. Wtedy także przeprowadzono badanie trzeźwości, które wykazało u mężczyzny prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. - W wyniku sprawdzenia okazało się, że samochód nie posiada ważnego badania technicznego, którego termin upłynął ponad rok temu. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu - dodała mł. asp. Szurowska.

Teraz mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi za to zakaz prowadzenia, wysoka grzywna oraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Sokołowscy mundurowi przypominają, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, stanowi potencjalne zagrożenie. Piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkiem takiego zachowania - reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie - zaapelowała funkcjonariuszka.

