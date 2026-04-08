Kurier porwał 7-latkę i ją udusił! To zdjęcie przeraża

Zofia Dąbrowska
2026-04-08 8:24

Nowe doniesienia w głośnej sprawie zabójstwa 7-letniej Atheny Strand! Ruszył proces kuriera, który podczas rozwożenia świątecznych prezentów niechcący potrącił samochodem przypadkowe dziecko, a żeby ukryć wypadek, porwał je z ulicy i zamordował. Tanner Lynn Horner (31 l.) został oskarżony o morderstwo i porwanie. Właśnie przyznał się do winy, w Teksasie grozi mu nawet kara śmierci. Tymczasem podczas procesu pokazano przerażające zdjęcie z monitoringu w środku samochodu kurierskiego. Widać tam ostatnie chwile życia Atheny.

Ta bezsensowna i okrutna zbrodnia kilka lat temu była na czołówkach wszystkich portali informacyjnych. Teraz sprawa wróciła za sprawą procesu sądowego. Czego on dotyczy? Na początku grudnia 2022 roku kurier, 30-letni wtedy Tanner Lynn Horner rozwoził prezenty świąteczne po okolicy Dallas w stanie Teksas. Niefortunnie potrącił lekko swoim samochodem przypadkową dziewczynkę. Athenie Strand (+ 7 l.) nic poważnego się nie stało, ale kurier spanikował. Porwał dziewczynkę i wsadził ją do samochodu. Postanowił zabić, by ukryć wypadek. Najpierw próbował złamać dziewczynce kark, a kiedy to mu się nie udało, udusił dziecko gołymi rękami. Martwe ciało Atheny porzucił w stawie i uciekł. Wcześniej przywiózł do jej domu paczkę z prezentem świątecznym. Athena nigdy go nie otworzyła. Rodzice dziecka szybko zauważyli zniknięcie córki i zgłosili jej zaginięcie. Po paru dniach znaleziono ciało dziecka, potem policja wpadła na trop kuriera. Mężczyzna przyznał się i wskazał miejsce ukrycia zwłok. 

Tanner Lynn Horner został oskarżony o morderstwo i porwanie. Teraz ruszył proces, a mężczyzna oficjalnie przyznał się sędziemu do winy, w Teksasie grozi mu nawet kara śmierci. Tymczasem podczas procesu prokuratura pokazała przerażające zdjęcie z monitoringu zainstalowanego w środku samochodu kurierskiego. Widać tam ostatnie chwile życia Atheny. Dziewczynka ewidentnie żyła, gdy kurier porywał ją sprzed domu. Wygląda na wystraszoną, klęczy na podłodze dostawczaka, a kurier patrzy na drogę i jedzie przed siebie. Athena z pewnością by żyła, gdyby nie chęć zatuszowania drobnego wypadku za wszelką cenę. Teraz sędziemu pozostaje już tylko zdecydować, na jaką karę zasługuje 34-letni teraz zabójca. Będzie to albo kata śmierci, albo dożywotnie więzienie.

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy
Kurier wpadł busem do miejskiej fosy we Wrocławiu ROLKA
