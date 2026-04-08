Aleksandra Zawieruszanka nie żyje. Już wiadomo, co z jej pogrzebem! Padła data

Smutne wieści. Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka

29 marca 2026 roku w wieku 88 lat zmarła uwielbiana dekady temu Aleksandra Zawieruszanka. Nie doczekała swoich 89. urodzin, zabrakło jej zaledwie kilku dni. Smutną wiadomość przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie. Do końca otaczała ją aura ciepła oraz spokoju.

Jej talent, wrażliwość i charyzma sceniczna zapadały widzom w pamięć, stając się znakiem rozpoznawczym aktorki. Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy na profilu skolimowskiego domu na Facebooku.

Była świetną aktorką

Urodziła się 3 kwietnia 1937 roku i już jako młoda dziewczyna wiedziała, że scena będzie jej przeznaczeniem. Szybko ukończyła studia aktorskie i rozpoczęła karierę, która rozkwitła w latach 60. i 70. XX wieku. Widzowie pokochali ją za role w takich produkcjach jak "Stawka większa niż życie", "Wakacje z duchami" czy "Rzeczpospolita babska". Była obecna zarówno w filmie, jak i teatrze - przez ponad trzy dekady działała z Teatrem Narodowym.

Zobacz także: Zaskakujące gesty na pogrzebie Bożeny Dykiel. Żałobnicy podchodzili do urny. Tak ją żegnali!

Na ekranie zachwycała talentem i charyzmą, ale prywatnie nie zawsze było jej łatwo. Jak sama przyznawała, popularność bywała dla niej trudna do udźwignięcia. Mówiła wprost, że zawód aktorki nie dawał jej pełnego szczęścia. Znacznie więcej radości odnalazła w życiu prywatnym - była żoną Zdzisława Paprockiego i matką ich jedynego syna.

Ostatnie lata spędziła w Skolimowie. Choć przebywała tam zaledwie 2,5 roku, zdążyła zapisać się w pamięci jako osoba pełna empatii i serdeczności.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki?

Już wiadomo, że pogrzeb Aleksandy Zawieruszanki odbędzie się 9 kwietnia, w czwartek. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na 12:30 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Około 14:00 żałobnicy ruszą spod głównej bramy na Powązki Wojskowe. Informacje o ostatnim pożegnaniu i pochówku gwiazdy przekazał ksiądz Andrzej Luter we wpisie na swoim profilu na Facebooku.

Zobacz także: Ostatnia "wiadomość" od Agnieszki Maciąg. Na pogrzebie pojawiła się urna z napisem. Było też kolorowe zdjęcie

Zobacz więcej zdjęć. Zaskakujące gesty na pogrzebie Bożeny Dykiel. Żałobnicy podchodzili do urny. Tak ją żegnali!

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą