i Autor: XEvansGambitx, Wikimedia Commons, Creative Commons

SZCZEGÓŁY

Noc Muzeów 2025 w Warszawie. Schron przeciwatomowy i dom pogrzebowy to początek atrakcji. Sprawdź, co warto zobaczyć

Noc Muzeów 2025 odbędzie się już w sobotę 17 maja! Wizyta w banku, w kanale burzowym albo w schronie przeciwatomowym. Wycieczka zabytkowym wąskotorowym pociągiem, zwiedzanie gabinetów urzędników, Sejmu i Senatu albo… zakładu pogrzebowego – to tylko niektóre z ponad 300 atrakcji zaplanowanych na tegoroczną Noc Muzeów w Warszawie. Ale to muzea powinny być bohaterami tej sobotniej nocy i to tam przede wszystkim powinny ustawiać się kolejki!