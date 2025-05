Noc Muzeów 2025. Warszawiacy szturmowali muzea. Gigantyczne kolejki w całej stolicy

Tragiczny wypadek pod Pruszkowem. Samochód dachował i wpadł do rzeki

Noc Muzeów 2025. Gigantyczne kolejki w Warszawie

Noc Muzeów w Warszawie przyciągnęła tłumy mimo koszmarnej pogody! Deszcz i wiatr nie zniechęciły warszawiaków spragnionych kulturalnych wrażeń. W sobotni wieczór przed muzeami i galeriami ustawiły się gigantyczne kolejki. Największym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum Narodowe, gdzie entuzjaści sztuki i historii cierpliwie czekali, by móc podziwiać eksponaty.

Chętnych do obejrzenia niedostępnych na co dzień miejsc, jak Archiwum Główne Akt Dawnych, gmachy Sejmu, Senatu czy biura Parlamentu Europejskiego, również nie brakowało. Jak co roku, furorę zrobił Dom Pogrzebowy Służew – gdzie można było zobaczyć niezwykłe trumny w kształcie sztab złota i oswoić się ze śmiercią.

A zanim jeszcze zapadł zmrok, tłumy ustawiły się, by podziwiać paradę autobusów i tramwajów w zajezdni Praga. To była prawdziwa gratka dla miłośników komunikacji miejskiej! Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.