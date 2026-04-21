Noc z ostrzeżeniami IMGW. Cała Polska na żółto

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-21 19:36

Zbliżająca się noc z wtorku na środę (21/22 kwietnia) przyniesie wyraźne ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał "żółte" ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terytorium całego kraju. Sprawdź dokładną prognozę pogody.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla Polski na noc 21/22 kwietnia

Z informacji udostępnionych na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nadchodząca noc z wtorku na środę minie pod znakiem przymrozków na obszarze całego kraju. W związku z tym wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które zaczną obowiązywać o godzinie 23:00 i pozostaną aktywne aż do 7:00 rano.

"Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do -1°C, lokalnie -4°C, przy gruncie od -6°C do -2°C" - czytamy w opisie ostrzeżenia.

Prognoza pogody na środę 22 kwietnia. Jakie temperatury prognozuje IMGW?

Po bardzo chłodnej nocy, środa 22 kwietnia zapowiada się w Polsce z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które tylko chwilami będzie gęstnieć. Termometry w większości regionów wskażą w ciągu dnia od 11°C do 15°C. Nieco cieplej, bo w granicach 17°C, będzie miejscami na zachodzie i północy kraju. Chłodniejszej aury powinni natomiast spodziewać się mieszkańcy Wybrzeża (około 8°C) oraz rejonów podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie zaledwie około 6°C.

"Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, miejscami również północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h" - podkreślono w prognozie.

Z kolei noc ze środy na czwartek (22/23 kwietnia) upłynie z podobnym, małym i umiarkowanym, przejściowo rosnącym do dużego zachmurzeniem. Minimalna temperatura w całym kraju osiągnie przedział od 3°C do 7°C. Zauważalnie zimniej, w okolicach 0°C, będzie lokalnie w rejonie kotlin karpackich.

"Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h" - dodali synoptycy Instytutu.

