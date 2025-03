Nocny pożar pustostanu w Warszawie. Wcześniej doszło tam do zabójstwa

Warszawa. Nocny pożar na Targówku.

Po 2 w nocy w niedzielę (2 marca) w pustostanie przy ul. Łodygowej 26 na Targówku doszło do pożaru. Płomienie prędko objęły cały budynek, działania gaśnicze zakończyły się dopiero rano.

Z płonącego pustostanu ewakuowano trzy osoby w kryzysie bezdomności. Nikomu nic się nie stało.

Wcześniej doszło tam do zabójstwa

We wrześniu 2022 roku w tym samym pustostanie podczas libacji alkoholowej doszło do innego pożaru. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala z ciężkimi poparzeniami. Policjanci zatrzymali trzeciego uczestnika imprezy.

Jak informuje Miejski Reporter, jeden z poparzonych zmarł: "41-letni mężczyzna, który podpalił, wtedy budynek usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa".

- Jeden z zarzutów musiał ulec zmianie ze względu na śmierć jednego z poszkodowanych – mówiła Faktowi prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. Podejrzany został tymczasowo aresztowany.