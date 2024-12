Nowa autostrada w Polsce. Będzie miała nietypowy pas pośrodku!

Spis treści

Budowa autostrady A2 do Siedlec. Kiedy otwarcie?

Autostrada łączącą Kałuszyn i Siedlce ma zostać oddana do użytku do końca tego roku roku. − Mamy wielką nadzieję, że uda się to w tym roku zrobić. Wszystko zależy od tego, czy zaskoczy nas pogoda, czy nie. Może być taka sytuacja, że drogę będziemy mieć gotową, a pasów nie będziemy mogli namalować. Kwestia papierologii została jeszcze, ale tutaj raczej nic nas już nie zaskoczy. Może mamy więcej czasu niż trener Wenta, ale myślę, że uda nam się to wszystko zamknąć na czas. Co prawda termin mieliśmy do kwietnia 2025 roku, ale wszystko mam nadzieję zrobimy w tym roku − przyznaje wprost Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.

Nietypowe rozwiązanie na A2 do Siedlec. Pierwszy raz w Polsce

Jednak to rozwiązanie zastosowane na nowym fragmencie autostrady A2 wzbudziło największe zainteresowanie. Zamiast standardowego pasa zieleni, na odcinku pojawił się asfalt. To pierwsza taka konstrukcja w Polsce.

Jak wyjaśniał Jarosław Wąsowski, szef warszawskiego oddziału GDDKiA, w przyszłości pojawią się tam specjalne barierki energochłonne, które poprawią bezpieczeństwo na autostradzie. Dodatkowo, co 100 metrów ustawione zostaną słupki hektometrowe, które pomogą kierowcom w orientacji, zwłaszcza w czasie mgieł.

Nowa koncepcja ma na celu obniżenie kosztów utrzymania autostrady. Eliminacja pasa zieleni pomoże zmniejszyć wydatki na pielęgnację terenu, a także poprawi bezpieczeństwo pracowników zajmujących się utrzymaniem drogi. Wąsowski podkreślił, że tradycyjne prace związane z pielęgnacją pasa zieleni wiązały się z ryzykiem wypadków, a zmniejszenie liczby pracowników na niebezpiecznych odcinkach wpłynie na ich bezpieczeństwo.

Autostrada A2. Tyle samochodów jeździ nią każdego dnia

Autostrada A2, jedna z najważniejszych tras komunikacyjnych w Polsce, codziennie obsługuje około 93 tysięcy pojazdów. Jej modernizacja i rozbudowa jest niezbędna, aby sprostać rosnącemu natężeniu ruchu i zapewnić lepszy i bezpieczniejszy dojazd do wielu miejsc w kraju. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, takich jak asfaltowy pas między jezdniami, to kolejny krok w dążeniu do poprawy jakości infrastruktury drogowej w Polsce.

Po otwarciu nowego odcinka autostrady A2 do Siedlec, kierowcy skorzystają z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

