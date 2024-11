Nowa galeria handlowa w Warszawie! Powstanie przy Dworcu Zachodnim

Nowa Galeria Warszawa Zachodnia

Przy Dworcu Zachodnim powstanie nowa galeria handlowa! PKP właśnie ogłosiło przetarg na wynajem lokali handlowo-usługowych.

"Ogłosiliśmy postępowania przetargowe (dostępne na stronie PLK SA) na wynajem lokali handlowo-usługowych na stacji Warszawa Zachodnia. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji ponad 5000 m2 powierzchni handlowo-usługowej. Na dwóch poziomach oddanych zostanie 26 lokali z przeznaczeniem pod różnorodne funkcje: kawiarnie, drogerie, saloniki prasowe, operator spożywczy, sklepy wielobranżowe, restauracje i inne. Oferta będzie skierowana nie tylko dla pasażerów, ale także dla okolicznych mieszkańców" - przekazano w komunikacie. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Komercjalizacja przestrzeni

Obecnie podróżujący przez Dworzec Zachodni mają do dyspozycji zaledwie kilka kiosków, sklepów i lokali gastronomicznych. PKP TLK zachęca przedsiębiorców do składania zgłoszeń. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się biurowce przy Alejach Jerozolimskich, jednej z najważniejszych arterii drogowych w Warszawie. To oznacza stały napływ potencjalnych klientów – pracowników, którzy chętnie skorzystają z oferty handlowej i gastronomicznej w przerwach od pracy. Będzie to również najbliższe centrum handlowe dla mieszkańców nowych osiedli na Woli między ulicami Kasprzaka i Kolejową.