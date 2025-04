Nowa Skra w Warszawie po otwarciu. W kolejce odbudowa stadionu głównego

Warszawa. Otwarcie Nowej Skry

Po 13 latach batalii sądowej i kilku latach remontu warszawiacy odzyskali ogólnodostępny teren rekreacyjno-sportowy na Ochocie

- Gdy w 2021 r. odzyskaliśmy nieruchomość przy ul Wawelskiej 5 po wieloletniej batalii sądowej, była ona w całkowitej ruinie. Dziś z dumą przedstawiamy efekt ciężkiej pracy związanej z pierwszym etapem zmian. To jest piękna i zielona przestrzeń parkowa z rozbudowaną infrastrukturą sportową – mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za sport w mieście.

Na terenie Skry do dyspozycji są: profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną i prostą, strefami do skoków (w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku) i rzutów (oszczep, kula, młot, dysk); boisko do rugby z naturalną nawierzchnią i trybunami; ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne.

Gotowe jest także zaplecze sportowe - budynek z szatniami, prysznicami, sanitariatami, trybunami, pomieszczeniami dla trenerów i sędziów.

Ochota zyskała nową przestrzeń do odpoczynku z alejkami z nawierzchni mineralnej, ogrodami deszczowymi, fontanną, leżakami, stołami do tenisa i planszami do gry w szachy.

- Jestem wzruszony, że po tylu latach Warszawa odzyskuje teren w samym sercu miasta, który znowu będzie sercem bijącym w lekkoatletycznym rytmie dla naszej młodzieży – stwierdził na otwarciu mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.

Ale to dopiero pierwszy etap tego, co zmieni się docelowo na terenie dawnego RKS Skra. Największa i najdroższa inwestycji wciąż przed urzędnikami - to odbudowa stadionu głównego.