Nowa ulica Chmielna. Tak wygląda po zakończonym remoncie. Zmieniła się nie do poznania!

Nowa ulica Chmielna. Tak wygląda po zakończonym remoncie

Modernizacja Chmielnej jest częścią projektu Nowe Centrum Warszawy. Zakłada on przebudowę reprezentacyjnych ulic Śródmieścia. Jezdnie są zwężane, powstają ścieżki rowerowe i szersze chodniki. Sadzone są drzewa. Metamorfozę przeszedł już m.in. Plac Pięciu Rogów.

Chmielna ostatni remont przeszła w latach 90. Wtedy stała się pierwszym w stolicy deptakiem. Jednak po upływie 30 lat wymagała gruntownej przebudowy. Po roku prac odświeżoną aleją spacerować można już bez obaw o kluczenie w labiryncie wykopów i wygrodzeń.

– Wzdłuż ulicy pojawiły się szpalery drzew uzupełnione krzewami. Na odcinku od pasażu Wiecha do Nowego Światu posadzono aż 88 drzew, w tym: 24 platany, 57 wiązów, 5 wiśni, jedną lipę i jedną robinię. Rosną tu również 32 okazałe krzewy i ponad 7500 innych, a także krzewinki i byliny. Lokalizacja drzew została dobrana tak, aby nie przesłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych – chwalą się urzędnicy z ratusza. Na pełen efekt trzeba będzie jednak poczekać do wiosny aż wszystko się zazieleni.

Na ulicy pojawiło się też nowoczesne oświetlenie. Stare latarnie zostały zastąpione nowymi, ledowymi. Zmodernizowane odwodnienie magazynuje „deszczówkę”, która wpływa w korzenie drzew, a jej nadmiar trafia do kanalizacji. To odpowiedź na zmiany klimatu i suszę, która od kilku lat daje się we znaki.

Czy remont się udał? Jak to wygląda na żywo? Sami oceńcie wybierając się na spacer po centrum.