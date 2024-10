Polscy naukowcy stworzyli parówkę z ziemniaka. „Pachnie ładnie jak paróweczka”

Zespół badawczy pod kierownictwem dra hab. Przemysława Kowalczewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracował serię roślinnych zamienników mięsa, które mają szansę podbić rynek. Produkty te – parówki, burgery i gyros – nie są jednak zwykłymi roślinnymi alternatywami. Ich podstawowym składnikiem jest ziemniak, który dzięki unikalnemu profilowi aminokwasowemu może stać się doskonałą alternatywą dla mięsa.

Jak tłumaczy dr hab. Kowalczewski, białko ziemniaka nie jest łatwe do obróbki, a jego naturalny zapach i kolor stanowiły wyzwanie. − Pachnie ziemniakiem, to już jest mankament, więc trzeba to odpowiednio zamaskować. Jest trochę szarawe, więc trzeba to odpowiednio zbilansować z innymi białkami − wyjaśnił Kowalczewski w rozmowie z portalem „radiopoznan.fm”. Aby uzyskać pożądany efekt, badacze musieli połączyć ziemniaczane białko z innymi surowcami, dbając jednocześnie o zdrowotne właściwości produktów.

Produkty zostały tak zaprojektowane, aby nie tylko wyglądały i smakowały jak ich mięsne odpowiedniki, ale także spełniały wymagania zdrowotne dla diety w klimacie środkowoeuropejskim. Zespół badawczy zadbał o odpowiednie proporcje kwasów tłuszczowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście coraz większego zainteresowania zdrową żywnością.

Ziemniaczane zamienniki mięsa zostały poddane licznym testom konsumenckim, które potwierdziły ich sukces. Szczególnym hitem okazały się parówki, które według dr. Kowalczewskiego „pachną jak paróweczka, wyglądają jak parówka i zachowują się na rolkach grillowych jak tradycyjne parówki mięsne.”

Wynalazek poznańskich naukowców może okazać się przełomem na rynku roślinnych zamienników mięsa, łącząc w sobie zdrowotne właściwości, autentyczny smak i innowacyjne wykorzystanie lokalnych surowców.

Źródło: radiopoznan.fm

