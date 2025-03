Nowe informacje o podejrzanych po ataku nożem w centrum Warszawy. Nieoficjalnie: Są zarzuty

Warszawa, Śródmieście. Podejrzani usłyszeli zarzuty po ataku z nożem przy Marszałkowskiej

Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, 28 marca, w samym sercu Warszawy. Przy zbiegu ulic Marszałkowskiej i Hożej 47-letni mężczyzna został bestialsko zaatakowany nożem. Kilkukrotne pchnięcia w przedramię doprowadziły do poważnego uszkodzenia tętnicy. Poszkodowany, walcząc o życie, dotarł do izby przyjęć na ul. Hożej, skąd został przetransportowany do szpitala.

Policja błyskawicznie zareagowała na ten akt przemocy. Jak informował nas oficer prasowy śródmiejskiej policji mł. asp. Jakub Pacyniak: "Należy podkreślić szybkie działanie naszych policjantów. W zaledwie dobę udało się zatrzymać trzy osoby mogące mieć związek z tą sprawą". To 41-letnia kobieta, 45-letni mężczyzna i mężczyzna po 70-tce.

Co dalej w śledztwie?

Jak podkreślał Jakub Pacyniak, sprawa jest niezwykle poważna i skomplikowana. Z naszych ustaleń wynika, że podejrzanym przedstawiono już zarzuty. Co więcej, skierowano do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Zarzuty mają dotyczyć pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w tym przypadku noża, co skutkowało obrażeniami zagrażającymi życiu ofiary.

Dokładna treść zarzutów dla każdego z podejrzanych zostanie wkrótce ujawniona. Artykuł będzie aktualizowany.