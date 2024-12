Nowe połączenia z Warszawy. „Zwiększamy łączność między Polską a resztą świata”

Wizz Air uruchamia nowe połączenia z lotniska w Warszawie

Wizz Air ogłosił ambitne plany. Już w 2025 roku ich flota powiększy się o kolejny samolot. To pozwoli na uruchomienie czterech nowych tras oraz zwiększenie częstotliwości lotów na wybranych kierunkach. W efekcie przewoźnik zaoferuje pasażerom ponad milion dodatkowych miejsc.

Od 1 kwietnia 2025 roku podróżni będą mogli skorzystać z nowego połączenia do Pizy. Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. 9 czerwca wystartuje codzienna trasa do Bukaresztu, obsługiwana na lotnisko Băneasa, które znajduje się bliżej centrum stolicy Rumunii. 10 czerwca z warszawskiego lotniska wystartują loty do Dortmundu, dostępne pięć razy w tygodniu: we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele.

Przewoźnik zapowiedział również nową trasę do Genui – szczegóły dotyczące jej harmonogramu mają zostać ogłoszone wkrótce.

Oprócz nowych kierunków Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów na wybranych trasach. Znacznie poprawi się dostępność lotów na Maltę oraz do Neapolu. Dodatkowo trasa do Kiszyniowa w Mołdawii zyska aż pięć połączeń tygodniowo.

– Z radością informujemy, że kolejny samolot dołączy do naszej bazy na lotnisku Chopina już w czerwcu przyszłego roku, zwiększając flotę do 14 maszyn. Dzięki czterem nowym połączeniom będziemy oferować 59 tras do 26 krajów ze stolicy. Jednak Warszawa nie jest jedynym miejscem naszego rozwoju w Polsce – nowe samoloty trafią także do Katowic i Krakowa, a w sumie dodajemy 11 nowych tras z Polski w przyszłym roku – powiedział Piotr Trawka, network officer w Wizz Air.

